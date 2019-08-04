Официальный курс гривны установлен на уровне 25,35 грн/доллар
Киев • УНН
КИЕВ. 4 августа. УНН. На 4 августа 2019 года официальный курс гривны установлен на уровне 25,35 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 4 августа установлены на таком уровне:
25.349919 грн за доллар;
27.978706 грн за евро;
0.397120 грн за российский рубль;
30.695234 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 3 августа курс всех указанных валют не изменился.