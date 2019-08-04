Официальный курс гривны установлен на уровне 25,35 грн/доллар

Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 4 августа установлены на таком уровне:

25.349919 грн за доллар;

27.978706 грн за евро;

0.397120 грн за российский рубль;

30.695234 грн за фунт стерлингов.

По сравнению с 3 августа курс всех указанных валют не изменился.