Официальный курс гривны установлен на уровне 24,92 грн/доллар
Киев • УНН
КИЕВ. 31 января. УНН. На 31 января 2020 года официальный курс гривны установлен на уровне 24,92 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют по состоянию на утро установлены на таком уровне:
24.919600 грн за доллар;
27.475100 грн за евро;
0.394600 грн за российский рубль;
32.637200 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 30 января курс всех валют вырос, кроме рубля, который снизился.