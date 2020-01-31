Офіційний курс гривні встановлено на рівні 24,92 грн/долар
Київ • УНН
КИЇВ. 31 січня. УНН. На 31 січня 2020 року офіційний курс гривні встановлений на рівні 24,92 грн/дол., передає УНН з посиланням на сайт Національного банку України.
Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют станом на ранок встановлені на такому рівні:
24.919600 грн за долар;
27.475100 грн за євро;
0.394600 грн за російський рубль;
32.637200 грн за фунт стерлінгів.
Порівняно з 30 січня курс усіх валют зріс, крім рубля, який знизився.