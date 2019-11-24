Официальный курс гривны установлен на уровне 24,19 грн/доллар
Киев • УНН
КИЕВ. 24 ноября. УНН. На 24 ноября 2019 года официальный курс гривны установлен на уровне 24,19 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 24 ноября установлены на таком уровне:
24.193689 грн за доллар;
26.833220 грн за евро;
0.378960 грн за российский рубль;
31.366274 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 23 ноября курс всех указанных валют не изменился.