Официальный курс гривны установлен на уровне 24,19 грн/доллар

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 44247 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
17:12 • 109063 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
17:07 • 100960 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 108194 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 118636 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 147781 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 148308 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 140399 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 186570 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 116728 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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6 марта, 10:14 • 111135 просмотра
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5 марта, 11:59 • 126093 просмотра
Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер замечены в объятиях на дне рождения сына

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Дэвид Аркетт возвращается в "Крик 7" в роли Дьюи

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5 марта, 08:47 • 126989 просмотра
Актуальное
Официальный курс гривны установлен на уровне 24,19 грн/доллар

Официальный курс гривны установлен на уровне 24,19 грн/доллар

Киев  •  УНН

 • 12602 просмотра

КИЕВ. 23 ноября. УНН. На 23 ноября 2019 официальный курс гривны установлен на уровне 24,19 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.

Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 23 ноября установлены на таком уровне:

24.193689 грн за доллар;

26.833220 грн за евро;

0.378960 грн за российский рубль;

31.366274 грн за фунт стерлингов.

По сравнению с 22 ноября курс всех указанных валют не изменился.

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