Официальный курс гривны установлен на уровне 24,19 грн/доллар
Киев • УНН
КИЕВ. 23 ноября. УНН. На 23 ноября 2019 официальный курс гривны установлен на уровне 24,19 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 23 ноября установлены на таком уровне:
24.193689 грн за доллар;
26.833220 грн за евро;
0.378960 грн за российский рубль;
31.366274 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 22 ноября курс всех указанных валют не изменился.