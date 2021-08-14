"Офис президента такого не ожидал": итоги акции Нацкорпуса на Банковой

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Командующий Сухопутных войск ВСУ пообещал суровое наказание за трагедию на полигоне вследствие вражеского удара

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 14 августа. УНН. В центре столицы Национальный Корпус провел многотысячный митинг (по оценкам СМИ, в акции приняли участие около 5000 человек). Протестующие пришли сначала в Офис Президента, а затем пошли к дому, где живет Владимир Зеленский. Об этом пишет УНН.

Детали

Участники акции требовали от действующей власти отказаться от предательских планов, переговоров с Россией и западными партнерами о судьбе оккупированных территорий Украины.

Цитата

“Они требуют реализацию формулы Штайнмайера, они требуют выборов в” ДНР “и признание, фактического признания террористов властью на этой территории. Россияне требуют дать воду в Крым и требуют сделать это быстро ”, - заявил лидер партии Национальный Корпус Андрей Белецкий.

В Нацкорпусе обвиняют Владимира Зеленского в попытках зачистить политическую среду от пассионариев и патриотов, которые могут помешать реализации капитуляционного плана ОП.

“Мы здесь по двум причинам. Первая — это то, что мы видим перед собой попытку дискредитировать, систематически давить репрессиями в ветеранскую, патриотическую общественность. А второе — это то, что нам с вами известно, что Зеленский уже готов сдать полностью украинские интересы западным партнерам и восточному врагу”, - сказал руководитель штаба Нацкорпуса Максим Жорин.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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