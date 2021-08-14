“Офіс президента такого не очікував”: підсумки акції Нацкорпусу на Банковій

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КИЇВ. 14 серпня. УНН. У центрі столиці Національний Корпус провів кількатисячний мітинг (за оцінками ЗМІ, в акції взяли участь близько 5 тисяч осіб). Протестувальники прийшли спочатку до Офісу Президента, а згодом пішли до будинку, де живе Володимир Зеленський. Про це пише УНН.

Деталі

Учасники акції вимагали від чинної влади відмовитися від зрадницьких планів, перемовин з Росією та західними партнерами щодо долі окупованих територій України.

Цитата

“Вони вимагають реалізацію формули Штайнмаєра, вони вимагають виборів у „ДНР“ і визнання, фактичного визнання терористів владою на цій території. Росіяни вимагають дати воду у Крим і вимагають зробити це швидко”, — заявив лідер партії Національний Корпус Андрій Білецький.

У Нацкорпусі звинувачують Володимира Зеленського у спробах зачистити політичне середовище від пасіонаріїв і патріотів, які можуть стати на перешкоді втілення капітуляційного плану ОП.

“Ми тут через дві причини. Перша — це те, що ми бачимо перед собою намагання дискредитувати, систематично тиснути репресіями на ветеранську, патріотичну спільноту. А друге — це те, що нам з вами відомо, що Зеленський вже готовий здати повністю українські інтереси західним партнерам та східному ворогу”, — сказав керівник штабу Нацкорпусу Максим Жорін.

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