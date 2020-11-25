Офис Генпрокурора взыскал с предпринимателя миллионы неуплаченных налогов за продажу масок за границу
Киев • УНН
КИЕВ. 25 ноября. УНН. Предпринимателю сообщено о подозрении в уклонении от налогообложения при продаже гражданину Китая 300 тысяч масок и респираторов. Правоохранители делали все, чтобы предприниматель оплатила 5 млн грн налогов, теперь прокурор будет просить об освобождении лица от уголовной ответственности. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора Украины.
"При процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора следователями Следственного управления Офиса крупных налогоплательщиков ГФС разоблачено и сообщено о подозрении в уклонении от уплаты единого налога в крупном размере физическому лицу-предпринимателю (ч. 1 ст. 212 УК Украины)", - говорится в сообщении.
Установлено, что предприниматель указывала заниженную цену при реализации гражданину Китая более 300 тысяч масок и респираторов, которые в дальнейшем были экспортированы в Королевство Испания. Вследствие этого отразила в налоговой декларации сумму средств фактически полученного чистого налогооблагаемого дохода.
"Благодаря принципиальной позиции прокуроров Офиса Генерального прокурора и принятым мерам в ходе досудебного расследования предприниматель оплатила в государственный бюджет более 3 млн грн единого налога. Также предприятие-производитель этих масок уплатило более 5 млн грн налога на прибыль", - говорится в сообщении.
Сейчас прокурором в суд направлено ходатайство об освобождении лица от уголовной ответственности в связи с уплатой налогов и возмещением вреда, причиненного государству их несвоевременной уплатой (ч. 4 ст. 212 УК Украины).
Напомним, в Киеве сообщили о подозрении мужчине, который продавал несуществующие медицинские маски и "заработал" на этом около 500 тыс. гривен.