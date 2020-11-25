Офіс Генпрокурора стягнув з підприємця мільйони несплачених податків за продаж масок за кордон

"За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора слідчими Слідчого управління Офісу великих платників податків ДФС викрито та повідомлено про підозру в ухиленні від сплати єдиного податку у значному розмірі фізичній особі-підприємцю (ч. 1 ст. 212 КК України)", - йдеться у повідомленні.

Встановлено, що підприємець вказувала занижену ціну під час реалізації громадянину Китаю понад 300 тисяч масок та респіраторів, які в подальшому були експортовані до Королівства Іспанія. Внаслідок цього не відобразила у податковій декларації суму коштів фактично отриманого чистого оподаткованого доходу.

"Завдяки принциповій позиції прокурорів Офісу Генерального прокурора та вжитим заходам під час досудового розслідування підприємець сплатила до державного бюджету понад 3 млн грн єдиного податку. Також підприємство-виробник цих масок сплатило понад 5 млн грн податку на прибуток", – йдеться у повідомленні.

Наразі прокурором до суду направлено клопотання про звільнення особи від кримінальної відповідальності у зв’язку зі сплатою податків та відшкодуванням шкоди, завданої державі їх несвоєчасною сплатою (ч. 4 ст. 212 КК України).

Нагадаємо, у Києві повідомили про підозру чоловіку, який продавав неіснуючі медичні маски та "заробив" на цьому близько 500 тис. гривень.