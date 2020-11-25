Офіс Генпрокурора стягнув з підприємця мільйони несплачених податків за продаж масок за кордон
Київ • УНН
КИЇВ. 25 листопада. УНН. Підприємцю повідомлено про підозру в ухиленні від оподаткування під час продажу громадянину Китаю 300 тисяч масок та респіраторів. Правоохоронці доклали зусиль, щоб підприємець сплатила 5 млн грн податків, тепер прокурор проситиме про звільнення особи від кримінальної відповідальності. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора України.
"За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора слідчими Слідчого управління Офісу великих платників податків ДФС викрито та повідомлено про підозру в ухиленні від сплати єдиного податку у значному розмірі фізичній особі-підприємцю (ч. 1 ст. 212 КК України)", - йдеться у повідомленні.
Встановлено, що підприємець вказувала занижену ціну під час реалізації громадянину Китаю понад 300 тисяч масок та респіраторів, які в подальшому були експортовані до Королівства Іспанія. Внаслідок цього не відобразила у податковій декларації суму коштів фактично отриманого чистого оподаткованого доходу.
"Завдяки принциповій позиції прокурорів Офісу Генерального прокурора та вжитим заходам під час досудового розслідування підприємець сплатила до державного бюджету понад 3 млн грн єдиного податку. Також підприємство-виробник цих масок сплатило понад 5 млн грн податку на прибуток", – йдеться у повідомленні.
Наразі прокурором до суду направлено клопотання про звільнення особи від кримінальної відповідальності у зв’язку зі сплатою податків та відшкодуванням шкоди, завданої державі їх несвоєчасною сплатою (ч. 4 ст. 212 КК України).
Нагадаємо, у Києві повідомили про підозру чоловіку, який продавав неіснуючі медичні маски та "заробив" на цьому близько 500 тис. гривень.