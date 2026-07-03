Одну из двух российских ракет и 82 из 105 дронов обезвредили над Украиной

россия ночью выпустила по Украине две управляемые ракеты и 105 дронов, сбито или подавлено одну ракету и 82 беспилотника, сообщили в пятницу в Воздушных силах ВСУ, пишет УНН.

Детали

По данным ВС ВСУ, в ночь на 3 июля (с 18:00 2 июля) противник атаковал двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 из ВОТ Запорожской области и 105 ударными БпЛА типа Shahed (в т.ч. реактивными), Гербера, Итальмас и дронами-имитаторами типа "Пародия" с направлений: Курск, Орел, Брянск, Приморско-Ахтарск, Миллерово – рф, Донецк – ВОТ.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 83 цели – 1 управляемую авиационную ракету Х-59/69 и 82 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера, Итальмас и дроны других типов на севере, юге и востоке страны. Зафиксировано попадание 1 управляемой авиационной ракеты Х-59/69 и 21 ударного БпЛА на 16 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 5 локациях - сообщили в ВС ВСУ.

Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БпЛА.

Потери РФ за сутки 2 июля: 1250 солдат, 2152 БПЛА и 48 крылатых ракет