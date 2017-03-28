Годовалый ребенок погиб в ДТП в Полтавской области
Киев • УНН
КИЕВ. 28 марта. УНН. В результате дорожно-транспортного происшествия в Полтавской области погиб годовалый ребенок, передает УНН со ссылкой на пресс-службу полиции Полтавской области.
Дорожно-транспортное происшествие произошло вчера, 27 марта, около 15:00, на 139 км автодороги Киев-Харьков, вблизи села Виктория Пирятинского района.
Семья (мать, отец и ребенок) двигалась в направлении города Киев.
34-летний водитель "Опель Астра" во время движения совершил наезд на колесоотбойник, после чего автомобиль перевернулся.
В результате ДТП, годовалый мальчик получил телесные повреждения, от которых скончался.
Полиция устанавливает обстоятельства происшествия.
Как сообщал УНН, в результате ДТП в Житомирской области погибли два человека.