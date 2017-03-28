Годовалый ребенок погиб в ДТП в Полтавской области

Дорожно-транспортное происшествие произошло вчера, 27 марта, около 15:00, на 139 км автодороги Киев-Харьков, вблизи села Виктория Пирятинского района.

Семья (мать, отец и ребенок) двигалась в направлении города Киев.

34-летний водитель "Опель Астра" во время движения совершил наезд на колесоотбойник, после чего автомобиль перевернулся.

В результате ДТП, годовалый мальчик получил телесные повреждения, от которых скончался.

Полиция устанавливает обстоятельства происшествия.

Как сообщал УНН, в результате ДТП в Житомирской области погибли два человека.