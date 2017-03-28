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Годовалый ребенок погиб в ДТП в Полтавской области

Годовалый ребенок погиб в ДТП в Полтавской области

Киев • УНН

 • 9044 просмотра

КИЕВ. 28 марта. УНН. В результате дорожно-транспортного происшествия в Полтавской области погиб годовалый ребенок, передает УНН со ссылкой на пресс-службу полиции Полтавской области.

Дорожно-транспортное происшествие произошло вчера, 27 марта, около 15:00, на 139 км автодороги Киев-Харьков, вблизи села Виктория Пирятинского района.

Семья (мать, отец и ребенок) двигалась в направлении города Киев.

34-летний водитель "Опель Астра" во время движения совершил наезд на колесоотбойник, после чего автомобиль перевернулся.

В результате ДТП, годовалый мальчик получил телесные повреждения, от которых скончался.

Полиция устанавливает обстоятельства происшествия.

Как сообщал УНН, в результате ДТП в Житомирской области погибли два человека.

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