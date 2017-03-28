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Однорічна дитина загинула в ДТП на Полтавщині

Однорічна дитина загинула в ДТП на Полтавщині

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 березня. УНН. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди на Полтавщині загинула однорічна дитина, передає УНН з посиланням на прес-службу поліції Полтавської області.

Дорожньо-транспортна пригода сталася вчора, 27 березня, близько 15:00, на 139 км автошляху Київ-Харків, поблизу села Вікторія Пирятинського району.

Родина (мати, батько та дитина) рухалась в напрямку міста Київ.

34-річний водій “Опель Астра” під час руху здійснив наїзд на колесовідбійник, після чого автомобіль перекинувся.

Унаслідок ДТП, однорічний хлопчик отримав тілесні ушкодження, від яких помер.

Поліція встановлює обставини події.

Як повідомляв УНН, внаслідок ДТП на Житомирщині загинуло двоє людей.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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