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Военному сообщили о подозрении из-за плена 277 морпехов во время обороны Мариуполя

Военному сообщили о подозрении из-за плена 277 морпехов во время обороны Мариуполя

Киев • УНН

 • 890319 просмотра

КИЕВ. 16 мая. УНН. Государственное бюро расследований проинформировало, что сообщило о подозрении в госизмене одному из руководителей 501-го батальона морпехов, из-за которого 277 военных оказались в плену во время обороны Мариуполя, пишет УНН.

Как стало известно УНН из собственных источников, речь идет о Константине Безсмертном.

Цитата

"Сотрудники ГБР сообщили о подозрении в государственной измене одному из руководителей 501 Отдельного батальона морских пехотинцев Вооруженных сил Украины, из-за которого 277 военных этого батальона оказались в плену. С конца февраля 2022 года военнослужащие батальона осуществляли оборону города Мариуполь", - сообщили в ГБР.

Детали

Как отмечается, в апреле того же года пропагандистские средства массовой информации рф распространили информацию, что якобы морпехи 501 батальона добровольно сдались в плен в окруженном Мариуполе.

"Следствие установило, что на самом деле начальник вещевой службы тыла 501 ОБМП изменил присяге и перешел на сторону врага. Он вступил в сговор с россиянами и фактически уговорил командира сдаться. Пользуясь тяжелой ситуацией, в которой оказались силы обороны в Мариуполе, предатель побудил командира прекратить оборонительные действия, сдать оружие и личный состав. 277 военнослужащим батальона был отдан приказ на передислокацию, а на самом деле их переправили в "днр". Военных ввели в заблуждение, и поэтому они не осознавали и не могли осознавать противоправного характера приказа или распоряжения о сдаче в плен", - рассказали в бюро.

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Как сообщается, ГБР приняло решение о закрытии производств в отношении 277 военнослужащих 501 ОБМП по подозрению в дезертирстве. Это дает основания уполномоченным органам восстановить нарушенные права пленных морпехов по выплатам их родственникам.

"Также следствием установлено, что начальник вещевой службы тыла 501 ОБМП продолжил свою предательскую деятельность и после его диверсии в Мариуполе. Переехав в родной Бердянск Запорожской области, он снова начал агитировать украинских военных переходить на сторону врага и за вознаграждение предоставлять ему сведения о размещении сил и средств обороны Украины. Следствие установило по крайней мере три соответствующих факта в течение апреля-июня 2022 года", - отметили в ГБР.

Начальнику вещевой службы тыла 501 ОБМП ВМС Вооруженных Сил Украины сообщено о подозрении в государственной измене (ч. 2 ст. 111 УК Украины). Санкция статьи предусматривает пожизненное лишение свободы.

Устанавливаются другие лица, которые могут быть причастны к преступлению.

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