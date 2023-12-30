Одному из поставщиков Минобороны, которого задержали на взятке в полмиллиона долларов, избрали меру пресечения
Львовскому бизнесмену и поставщику Минобороны, задержанному на взятке в размере $500 тыс. должностному лицу ГБР, избрали меру пресечения.
Враг ночью атаковал больницу в Волчанске на Харьковщине
россияне обстреляли больницу в Волчанске, нанеся ущерб, но никто не пострадал.
В Одессе прогремел взрыв - СМИ
В Одессе произошел взрыв на фоне воздушной тревоги и предупреждений о ракетной угрозе.
Силы обороны ударили по военным объектам в белгороде, атаковали исключительно их - СМИ
Украинские войска нанесли удар по военным объектам в Белгороде; жертвы среди гражданского населения из-за ошибок российской противовоздушной обороны.
Кабмин принял новый подход к строительству фортификационных сооружений: о чем идет речь
Кабинет министров Украины расширил круг субъектов, которые могут финансировать и осуществлять закупки для военного строительства, стремясь укрепить оборонную сеть.
Вражеским обстрелом были повреждены воздушные линии и оборудование подстанций в трех областях - Минэнерго
Вражеские обстрелы повредили линии электропередач и подстанции в Киевской, Днепропетровской и Херсонской областях; электроснабжение остается стабильным, дефицита нет.
россия обстреляла Степногорск в Запорожской области: погиб мужчина, который праздновал свой день рождения
Российские войска обстреляли Степногорск в Запорожской области, в результате чего погиб мужчина, который праздновал свой день рождения.
Атака на белгород: мчс рф сообщает о 10 погибших и 45 раненых
Обстрел белгорода: 10 погибших, 45 раненых.
Британская разведка: россия к 2025 году будет иметь более полумиллиона убитых и раненых с нынешними темпами потерь
Британская разведка прогнозирует более 500 000 российских потерь до 2025 года при нынешних темпах потерь в Украине. Среднедневные потери выросли почти на 300 человек в день.
Нарастили производство ОПК, сохранили макроэкономическую устойчивость и стали ближе на пути в ЕС - премьер подвел итоги года
Украина укрепила свою оборонную промышленность, сохранила экономическую стабильность и продвинулась на пути к интеграции в ЕС в 2023 году, сообщил премьер-министр Шмыгаль.