Одному из поставщиков Минобороны, которого задержали на взятке в полмиллиона долларов, избрали меру пресечения

Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей львовскому бизнесмену, одному из крупнейших поставщиков министерства обороны, который предлагал взятку одному из руководителей ГБР. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Бюро.

По материалам ГБР Печерский райсуд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей львовскому бизнесмену. Подозреваемый также по решению суда может внести залог в размере 429 млн. 440 тыс гривен - говорится в сообщении ГБР.

Детали

Работники ГБР задержали львовского бизнесмена при попытке дать взятку в 500 тысяч долларов одному из руководителей Главного следственного управления ГБР. Тот предлагал взятку за содействие в возвращении имущества, изъятого у подконтрольных ему компаний в ходе расследования уголовного производства.

Как отмечается, ГБР возбудило несколько месяцев назад уголовное производство по факту сделок с закупками одежды и белья для ВСУ. Компании львовского бизнесмена выиграли 23 тендера на поставку министерству обороны одежды на более 1,5 млрд грн. Однако многие контракты не были выполнены, а некоторые не в полном объеме или по завышенным ценам.

По предварительным оценкам сумма убытков может достигать более 1 млрд грн.

Дополнение

Бизнесмену сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 369 УК Украины (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу). Санкция статьи предусматривает наказание - лишение свободы на срок до восьми лет.

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