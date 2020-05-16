Одноклубник Малиновского возглавил бомбардирский рейтинг чемпионатов Европы
Киев • УНН
КИЕВ. 16 мая. УНН. Портал "Transfermarkt" опубликовал список из десяти самых результативных защитников в топ-5 европейских чемпионатов, сообщает УНН.
На первой строчке оказались сразу трое игроков среди которых одноклубник Руслана Малиновского по итальянской “Аталанте” — Робин Госенс.
Другими двумя стали Филипп Макс из “Аугсбурга” и Доминико Кришито из “Дженоа”. У всех трех выше перечисленных футболистов по 7 забитых мячей в сезоне.
Добавим, что в топ-10 защитников также вошли Хинтереггер с “Айнтрахт” Ф, Коларов из “Ромы”, Эрнандез из “Милана”, Рамос из “Реала”, Борнаум с “Кельна”, Ван Дейк с “Ливерпулю” и Алонсо из “Челси”.