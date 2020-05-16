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Одноклубник Маліновського очолив бомбардирський рейтинг чемпіонатів Європи

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 травня. УНН. Портал "Transfermarkt" опублікував список з десяти найбільш результативних захисників в топ-5 європейських чемпіонатів, повідомляє УНН.

Одноклубник Маліновського очолив бомбардирський рейтинг чемпіонатів Європи

На першій сходинці опинилися одразу троє гравців серед яких одноклубник Руслана Маліновського по італійській “Аталанті” — Робін Госенс.

Іншими двома стали Філіп Макс з “Аугсбурга” і Домініко Крішіто з “Дженоа”. Усіх трьох вище перерахованих футболістів по 7 забитих м’ячів в сезоні.

Додамо, що до топ-10 оборонців також увійшли Хінтереггер з “Айнтрахт” Ф, Коларов з “Роми”, Ернандез з “Мілану”, Рамос з “Реалу”, Борнаум з “Кельна”, Ван Дейк з “Ліверпулю” і Алонсо з “Челсі”.

Українські Національні Новини

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