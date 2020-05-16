Одноклубник Маліновського очолив бомбардирський рейтинг чемпіонатів Європи
Київ • УНН
КИЇВ. 16 травня. УНН. Портал "Transfermarkt" опублікував список з десяти найбільш результативних захисників в топ-5 європейських чемпіонатів, повідомляє УНН.
На першій сходинці опинилися одразу троє гравців серед яких одноклубник Руслана Маліновського по італійській “Аталанті” — Робін Госенс.
Іншими двома стали Філіп Макс з “Аугсбурга” і Домініко Крішіто з “Дженоа”. Усіх трьох вище перерахованих футболістів по 7 забитих м’ячів в сезоні.
Додамо, що до топ-10 оборонців також увійшли Хінтереггер з “Айнтрахт” Ф, Коларов з “Роми”, Ернандез з “Мілану”, Рамос з “Реалу”, Борнаум з “Кельна”, Ван Дейк з “Ліверпулю” і Алонсо з “Челсі”.