Одного из главарей "Исламского государства" ликвидировано в Мосуле - СМИ

КИЕВ. 11 ноября. УНН. Во время авиарейда ВВС международной коалиции, проведенного в рамках операции по освобождению иракского города Мосул от группировки "Исламское государство", ликвидированы восемь боевиков, по данным военных, в районе Интисар в городе также уничтожен один из главарей боевиков Халид аль Метьюти, передает УНН со ссылкой на Anadolu.