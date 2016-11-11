Одного из главарей "Исламского государства" ликвидировано в Мосуле - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 11 ноября. УНН. Во время авиарейда ВВС международной коалиции, проведенного в рамках операции по освобождению иракского города Мосул от группировки "Исламское государство", ликвидированы восемь боевиков, по данным военных, в районе Интисар в городе также уничтожен один из главарей боевиков Халид аль Метьюти, передает УНН со ссылкой на Anadolu.
Авиаудары нанесены накануне по объектам террористов в восточном квартале Мосула - Ас-Сихха.
В то же время, представитель задействованных в операции сил спецназначения Файсал Абдуллатифа аль-Хаммудат сообщил, что в районе Интисар ликвидирован один из главарей "Исламского государства", известный как Халид аль Метьюти.