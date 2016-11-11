Одного з ватажків "Ісламської держави" ліквідовано в Мосулі - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 11 листопада. УНН. Під час авіарейду ВПС міжнародної коаліції, проведеного в рамках операції зі звільнення іракського міста Мосул від угруповання "Ісламська держава", ліквідовані вісім бойовиків, за даними військових, в районі Інтісар у місті також знижений один з ватажків бойовиків Халід аль Метьюті, передає УНН з посиланням на Anadolu.
Авіаудари нанесені напередодні по об'єктах терористів в східному кварталі Мосула - Ас-Сіхха.
У той же час, представник, задіяних в операції сил спецпризначення Файсал Абдуллатіф аль-Хаммудат повідомив, що в районі Інтісар ліквідований один з ватажків "Ісламської держави", відомий як Халід аль Метьюті.