Одного з ватажків "Ісламської держави" ліквідовано в Мосулі - ЗМІ

Авіаудари нанесені напередодні по об'єктах терористів в східному кварталі Мосула - Ас-Сіхха.

У той же час, представник, задіяних в операції сил спецпризначення Файсал Абдуллатіф аль-Хаммудат повідомив, що в районі Інтісар ліквідований один з ватажків "Ісламської держави", відомий як Халід аль Метьюті.