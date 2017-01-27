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Одного из организаторов псевдореферендума в поддержку "ЛНР" будут судить

Одного из организаторов псевдореферендума в поддержку "ЛНР" будут судить

Киев • УНН

 • 10158 просмотра

КИЕВ. 27 января. УНН. В Луганской области будут судить одного из организаторов псевдореферендума в поддержку "ЛНР". Об этом сообщили УНН в пресс-службе прокуратуры Луганской области.

Установлено, что весной 2014 года житель города Попасная Луганской области вместе с неустановленными лицами совершил действия, направленные на организацию и проведение 11 мая 2014 года так называемого референдума в поддержку акта о государственной самостоятельности "ЛНР".

В частности, указанный гражданин осуществлял доставку на избирательные участки бюллетеней и урн для голосования, выполнял организационные действия по охране избирательных участков и тому подобное.

В связи с тем, что указанное лицо скрывается от следствия и суда, прокуратурой Луганской области в отношении последнего осуществлено специальное досудебное расследование, по результатам которого обвинительный акт направлен в суд.

Справка: статья инкриминируемая преступнику ч.2 ст.110 УК Украины предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества или без таковой.

 

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