Одного из организаторов псевдореферендума в поддержку "ЛНР" будут судить

Установлено, что весной 2014 года житель города Попасная Луганской области вместе с неустановленными лицами совершил действия, направленные на организацию и проведение 11 мая 2014 года так называемого референдума в поддержку акта о государственной самостоятельности "ЛНР".

В частности, указанный гражданин осуществлял доставку на избирательные участки бюллетеней и урн для голосования, выполнял организационные действия по охране избирательных участков и тому подобное.

В связи с тем, что указанное лицо скрывается от следствия и суда, прокуратурой Луганской области в отношении последнего осуществлено специальное досудебное расследование, по результатам которого обвинительный акт направлен в суд.

Справка: статья инкриминируемая преступнику ч.2 ст.110 УК Украины предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества или без таковой.