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Одного з організаторів псевдореферендуму в підтримку "ЛНР" судитимуть

Одного з організаторів псевдореферендуму в підтримку "ЛНР" судитимуть

Київ • УНН

 • 10160 перегляди

КИЇВ. 27 січня. УНН. На Луганщині судитимуть одного з організаторів псевдореферендуму в підтримку "ЛНР". Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Луганської області.

Встановлено, що навесні 2014 року житель міста Попасна Луганської області разом з невстановленими особами вчинив дії, спрямовані на організацію та проведення 11 травня 2014 року так званого референдуму щодо підтримки акту про державну самостійність “ЛНР”.

Зокрема, вказаний громадянин здійснював доставку на виборчі дільниці бюлетенів та скриньок для голосування, виконував організаційні дії щодо охорони виборчих дільниць тощо.

У зв’язку з тим, що вказана особа переховується від слідства та суду, прокуратурою Луганської області стосовно останнього здійснено спеціальне досудове розслідування, за результатами якого обвинувальний акт направлено до суду.

Довідково: санкція інкримінованої злочинцю ч.2 ст.110 КК України передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з конфіскацією майна або без такої.

 

Українські Національні Новини

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