Одного украинского военного ранено в зоне АТО с начала суток
Киев • УНН
КИЕВ. 5 апреля. УНН. С начала суток в зоне проведения АТО ранен один украинский военный, передает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.
"Ситуация в районе проведения АТО остается контролируемой. Несмотря на достигнутые договоренности трехсторонней группы о режиме прекращения огня, российско-оккупационные войска продолжают вооруженные провокации против украинских вийськ. С начала суток враг совершил 18 обстрелов позиций ВС Украины. Один украинский военный был ранен", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНН, за прошедшие сутки в зоне АТО ранены пять украинских бойцов.