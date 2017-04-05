Одного украинского военного ранено в зоне АТО с начала суток

"Ситуация в районе проведения АТО остается контролируемой. Несмотря на достигнутые договоренности трехсторонней группы о режиме прекращения огня, российско-оккупационные войска продолжают вооруженные провокации против украинских вийськ. С начала суток враг совершил 18 обстрелов позиций ВС Украины. Один украинский военный был ранен", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, за прошедшие сутки в зоне АТО ранены пять украинских бойцов.