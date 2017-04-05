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Одного українського військового поранено в зоні АТО з початку доби

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 квітня. УНН. З початку доби в зоні проведення АТО поранено одного українського військового, передає УНН з посиланням на прес-центр штабу АТО.

“Ситуація в районі проведення АТО залишається контрольованою. Незважаючи на досягнуті домовленості тристоронньої групи про режим припинення вогню, російсько-окупаційні підрозділи продовжують збройні провокації проти українських військ.З початку доби ворог здійснив 18 обстрілів позицій ЗС України. Одного українського воїна було поранено”, — йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНН, минулої доби в зоні АТО поранено п’ятьох українських бійців.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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