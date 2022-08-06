Одно из самых жарких мест на Земле залило дождем: почти тысяча человек оказались заблокированы в Долине Смерти
Киев • УНН
КИЕВ. 6 августа. УНН. Внезапное наводнение, вызванное почти рекордным ливнем в пятницу над одним из самых жарких и засушливых мест на Земле, задержало почти 1000 человек в национальном парке Долина Смерти в Калифорнии и привело к его временному закрытию. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.
Детали
Отмечается, что паводковые воды также столкнули мусорные баки с припаркованными автомобилями, столкнули автомобили друг с другом и затопили многие объекты, некоторые гостиничные номера и офисы.
«О травмах не сообщалось. Согласно заявлению, около 500 посетителей и 500 сотрудников парка не смогли покинуть парк, потому что все дороги в Долину Смерти и из нее были закрыты. Система очистки воды, которая обслуживает жителей парка и офисы в районе Кау-Крик, была выведена из строя», - отмечается в сообщении.
По словам пресс-секретаря парка Эми Уайнс, наводнение было вызвано проливным ливнем, в результате которого в Фернас-Крик выпало 3,7 см дождя, что почти соответствует предыдущему дневному рекорду в 1,47 дюйма, измеренному во время ливня в 1988 году.
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Общий экономический ущерб, нанесенный стихийными бедствиями, в первой половине 2022 года составил примерно 72 миллиарда долларов, вызванных ураганами и наводнениями.