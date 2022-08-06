Одно из самых жарких мест на Земле залило дождем: почти тысяча человек оказались заблокированы в Долине Смерти

Детали

Отмечается, что паводковые воды также столкнули мусорные баки с припаркованными автомобилями, столкнули автомобили друг с другом и затопили многие объекты, некоторые гостиничные номера и офисы.

«О травмах не сообщалось. Согласно заявлению, около 500 посетителей и 500 сотрудников парка не смогли покинуть парк, потому что все дороги в Долину Смерти и из нее были закрыты. Система очистки воды, которая обслуживает жителей парка и офисы в районе Кау-Крик, была выведена из строя», - отмечается в сообщении.

По словам пресс-секретаря парка Эми Уайнс, наводнение было вызвано проливным ливнем, в результате которого в Фернас-Крик выпало 3,7 см дождя, что почти соответствует предыдущему дневному рекорду в 1,47 дюйма, измеренному во время ливня в 1988 году.

Дополнение

Общий экономический ущерб, нанесенный стихийными бедствиями, в первой половине 2022 года составил примерно 72 миллиарда долларов, вызванных ураганами и наводнениями.