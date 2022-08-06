Одне з найспекотніших місць на Землі залило дощем: майже тисяча людей заблоковані в Долині Смерті
Київ • УНН
КИЇВ. 6 серпня. УНН. Раптова повінь, викликана майже рекордною зливою в п'ятницю над одним із найспекотніших і посушливих місць на Землі, затримала майже 1000 людей у національному парку Долина Смерті в Каліфорнії і призвела до його тимчасового закриття. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.
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Зазначається, що паводкові води зіштовхнули сміттєві баки з припаркованими автомобілями, зіштовхнули автомобілі один з одним та затопили багато об'єктів, деякі готельні номери та офіси.
«Про травми не повідомлялося. Згідно із заявою, близько 500 відвідувачів та 500 співробітників парку не змогли покинути парк, бо всі дороги до Долини Смерті та з неї були закриті. Система очищення води, яка обслуговує мешканців парку та офіси в районі Кау-Крік, була виведена з ладу», - наголошується в повідомленні.
За словами прессекретаря парку Емі Уайнс, повінь була викликана зливою, в результаті якої у Фернас-Крік випало 3,7 см дощу, що майже відповідає попередньому денному рекорду в 1,47 дюйма, виміряному під час зливи в 1988 року.
Доповнення
Загальні економічні збитки, завдані стихійними лихами, у першій половині 2022 року становили приблизно 72 мільярди доларів, викликаних ураганами та повенями.