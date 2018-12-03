Одна из стран решила покинуть ОПЕК
Киев • УНН
КИЕВ. 3 декабря. УНН. Катар покинет Организацию стран-экспортеров нефти (ОПЕК) в следующем месяце. Об этом заявил в понедельник новый министр энергетики страны Саад аль-Кааби, передает УНН со ссылкой на Daily Sabah.
"Катар решил отозвать свое членство в ОПЕК в январе 2019 года", - сказал Кааби на пресс-конференции в Дохе.
Он добавил, что в ОПЕК сообщили о решении в понедельник перед объявлением.
В середине ноября министр энергетики Саудовской Аравии Халед бен Абдель Азиз аль-Фалех заявлял, что вопрос о роспуске ОПЕК в текущем цикле не обсуждается.
Добавим, 12 ноября крупные производители нефти на саммите в Абу-Даби признали, что может понадобиться сокращение добычи на 1 миллион баррелей в сутки.
Позже Reuters сообщило об инициативе сокращения производства примерно на 1,4 миллиона баррелей в сутки в 2019 году. Это объяснили необходимостью предотвратить избыток на рынке, который может привести к снижению цен.