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Одна з країн вирішила покинути ОПЕК

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КИЇВ. 3 грудня. УНН. Катар покине Організацію країн-експортерів нафти (ОПЕК) у наступному місяці. Про це заявив у понеділок новий міністр енергетики країни Саад аль-Каабі, передає УНН з посиланням на Daily Sabah.

"Катар вирішив відкликати своє членство в ОПЕК у січні 2019 року", - сказав Каабі на прес-конференції у Досі.

Він додав, що в ОПЕК повідомили про рішення у понеділок перед оголошенням.

У середині листопада міністр енергетики Саудівської Аравії Халед бен Абдель Азіз аль-Фалех заявляв, що питання про розпуск ОПЕК у поточному циклі не обговорюється.

Додамо, 12 листопада великі виробники нафти на саміті в Абу-Дабі визнали, що може знадобитися скорочення видобутку на 1 мільйон барелів на добу.

Пізніше Reuters повідомило про ініціативу скорочення виробництва приблизно на 1,4 мільйона барелів на добу в 2019 році. Це пояснили необхідністю запобігти надлишку на ринку, який може привести до зниження цін.

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