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Зеленский о гражданах КНР, воюющих на стороне рф: доведем необходимую информацию до китайской стороны
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Один человек погиб в Великобритании из-за шторма Ангус

Киев • УНН

 • 7975 просмотра

КИЕВ. 23 ноября. УНН. Один человек погиб и один пропал без вести в Великобритании в результате шторма Ангус, передает УНН со ссылкой на Guardian.

Один человек погиб в Великобритании из-за шторма Ангус

По данным, спасатели подняли из воды женщину в районе графства Кент, ее удалось спастись. Ведутся поиски 69-летнего мужчину, который пропал без вести в воскресенье.

Ранее региональные спасательные службы и власти сообщили, что в связи с обрушившимся на страну штормом в Великобритании продолжаются перебои в железнодорожном сообщении, отключение электроэнергии и эвакуация людей.

Движение поездов в юго-западном направлении осуществляется с перебоями, на некоторых участках совсем прекращено. Тысячи домов остались без света в графствах Девон и Корнуолл, оттуда же поступает информация о локальных наводнениях, как и из Йоркшира, Камбрии и Манчестера.

Министерство окружающей среды выпустило во вторник 40 предупреждений о наводнениях на территории Англии и Уэльса.

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