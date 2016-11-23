Один человек погиб в Великобритании из-за шторма Ангус
Киев • УНН
КИЕВ. 23 ноября. УНН. Один человек погиб и один пропал без вести в Великобритании в результате шторма Ангус, передает УНН со ссылкой на Guardian.
По данным, спасатели подняли из воды женщину в районе графства Кент, ее удалось спастись. Ведутся поиски 69-летнего мужчину, который пропал без вести в воскресенье.
Ранее региональные спасательные службы и власти сообщили, что в связи с обрушившимся на страну штормом в Великобритании продолжаются перебои в железнодорожном сообщении, отключение электроэнергии и эвакуация людей.
Движение поездов в юго-западном направлении осуществляется с перебоями, на некоторых участках совсем прекращено. Тысячи домов остались без света в графствах Девон и Корнуолл, оттуда же поступает информация о локальных наводнениях, как и из Йоркшира, Камбрии и Манчестера.
Министерство окружающей среды выпустило во вторник 40 предупреждений о наводнениях на территории Англии и Уэльса.