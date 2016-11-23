Одна людина загинула у Великобританії через шторм Ангус
Київ • УНН
КИЇВ. 23 листопада. УНН. Одна людина загинула і одна людина зникла безвісти в Великобританії в результаті шторму Ангус, передає УНН з посиланням на Guardian.
За даними, рятувальники підняли з води жінку в районі графства Кент, її не вдалося врятуватися. Ведуться пошуки 69-річного чоловіка, який пропав безвісти у неділю.
Раніше регіональні рятувальні служби і влада повідомила, що в зв’язку з обрушився на країну штормом в Великобританії тривають перебої в залізничному сполученні, відключення електроенергії і евакуація людей.
Рух поїздів у південно-західному напрямку здійснюється з перебоями, на деяких ділянках зовсім припинено. Тисячі будинків залишаються без світла в графствах Девон і Корнуолл, звідти ж надходить інформація про локальні повені, як і з Йоркшира, Камбрії і Манчестера.
Міністерство навколишнього середовища випустило у вівторок 40 попереджень про повені на території Англії та Уельсу.