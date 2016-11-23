Одна людина загинула у Великобританії через шторм Ангус

За даними, рятувальники підняли з води жінку в районі графства Кент, її не вдалося врятуватися. Ведуться пошуки 69-річного чоловіка, який пропав безвісти у неділю.

Раніше регіональні рятувальні служби і влада повідомила, що в зв’язку з обрушився на країну штормом в Великобританії тривають перебої в залізничному сполученні, відключення електроенергії і евакуація людей.

Рух поїздів у південно-західному напрямку здійснюється з перебоями, на деяких ділянках зовсім припинено. Тисячі будинків залишаються без світла в графствах Девон і Корнуолл, звідти ж надходить інформація про локальні повені, як і з Йоркшира, Камбрії і Манчестера.

Міністерство навколишнього середовища випустило у вівторок 40 попереджень про повені на території Англії та Уельсу.