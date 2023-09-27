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Один любовник умер в муках, еще 5 едва не погибли от отравления таллием: полиция Киевщины завершила досудебное расследование в отношении подозреваемой

Один любовник умер в муках, еще 5 едва не погибли от отравления таллием: полиция Киевщины завершила досудебное расследование в отношении подозреваемой

Киев • УНН

 • 3704788 просмотра

КИЕВ. 27 сентября. УНН. Во вторник полиция Киевской области сообщила, что завершила досудебное расследование в отношении женщины, которая отправила смертельные посылки своим любовникам. В результате ее злонамеренных действий один человек умер в муках и еще 5 едва не погибли, пишет УНН.

Детали

Оперативники полиции Киевщины выяснили полную информацию о женщине, которая, вероятно, травила людей. 20 лет назад она жила в Иванковском районе и имела отношения с умершим мужчиной, но семейная жизнь не сложилась. Неудачной оказалась попытка создать семью с еще с одним потерпевшим, который также получил от подсудимой бутылки с ядом.

Во время санкционированного обыска у 35-летней злоумышленницы были обнаружены и изъяты еще две бутылки алкоголя, телефоны, стартовые пакеты, бутылки с неизвестными жидкостями, вещи, в которых она совершила покупку «подарков» и доказательства.

Тогда полицейские задержали женщину, поместили в изолятор временного содержания и сообщили ей о впечатлениях.

Сейчас по данным фактам следователи следственного управления полиции Киевщины, под процессуальным руководством Киевской областной прокуратуры, направили исковой акт в суд [ч. 2 ст. 15, п. 5 ч. 2 ст.115, п.п. 5, 13 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 122 УК].

Фигурантке грозит до 15 лет заключения или пожизненное сохранение свободы.

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Ранее

Еще зимой в полицию позвонил врач с сообщением, что в медицинское учреждение Иванковского района доставлен 38-летний мужчина с явными признаками отравления таллием.

Оперативники уголовного розыска стали подробнее исследовать дело. Потерпевший отравился после того, как 14 февраля получил сообщение от неизвестного номера о выигрыше в розыгрыше. Через несколько дней мужчина получил бутылку рома, которую стал постепенно употреблять. Через некоторое время стало ему плохо, и он попал в больницу.

Также подобные случаи зафиксировали в больнице Фастова. У 5 мужчин подтверждено обнаружение в организме тяжелого вида металла - таллия.  

Правоохранители безотлагательно начали оперативно-розыскные мероприятия и установили, что отправку курьерской доставкой бутылок рома осуществила женщина, которая хотела отомстить мужчинам.

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