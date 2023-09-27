Один любовник умер в муках, еще 5 едва не погибли от отравления таллием: полиция Киевщины завершила досудебное расследование в отношении подозреваемой

КИЕВ. 27 сентября. УНН. Во вторник полиция Киевской области сообщила, что завершила досудебное расследование в отношении женщины, которая отправила смертельные посылки своим любовникам. В результате ее злонамеренных действий один человек умер в муках и еще 5 едва не погибли, пишет УНН.