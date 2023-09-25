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В одному з одеських ліцеїв отруїлись курсанти: відомо про 46 госпіталізованих

В одному з одеських ліцеїв отруїлись курсанти: відомо про 46 госпіталізованих

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 вересня. УНН. Близько пів сотні курсантів одного з одеських ліцеїв госпіталізували із отруєнням. Як повідомили у поліції Одеської області, всі потерпілі - неповнолітні, передає УНН.

Деталі

Попередньо встановлено, що вночі медики госпіталізували курсантів до медичного закладу із отруєнням та харчовою токсикоінфекцією. Їм надана невідкладна медична допомога.

"Наразі відомо про 46 потерпілих, які перебувають в лікарні. Всі вони неповнолітні", - повідомили у поліції.

Додамо

За даними правоохоронців, відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками ч. 1 ст. 325 (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням) Кримінального кодексу України.

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У рамках розпочатого провадження призначено низку експертиз. Правоохоронці встановлюють всі обставини події.

Точна кількість постраждалих уточнюється.

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