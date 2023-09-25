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В одном из одесских лицеев отравились курсанты: известно о 46 госпитализированных

Киев • УНН

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КИЕВ. 25 сентября. УНН. Около полусотни курсантов одного из одесских лицеев госпитализировали с отравлением. Как сообщили в полиции Одесской области, все пострадавшие - несовершеннолетние, передает УНН.

Детали

Предварительно установлено, что ночью медики госпитализировали курсантов в медицинское учреждение с отравлением и пищевой токсикоинфекцией. Им оказана неотложная медицинская помощь.

"Сейчас известно о 46 пострадавших, которые находятся в больнице. Все они несовершеннолетние", - сообщили в полиции.

Добавим

По данным правоохранителей, сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам ч. 1 ст. 325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений) Уголовного кодекса Украины.

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В рамках начатого производства назначен ряд экспертиз. Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.

Точное количество пострадавших уточняется.

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