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Один коханець помер в муках, ще 5 ледь не загинули від отруєння талієм: поліція Київщини завершила досудове розслідування щодо підозрюваної

Один коханець помер в муках, ще 5 ледь не загинули від отруєння талієм: поліція Київщини завершила досудове розслідування щодо підозрюваної

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 вересня. УНН. У вівторок поліції Київщини повідомила, що завершила досудове розслідування щодо жінки, яка надіслала смертельні посилки своїм коханцям. Унаслідок її зловмисних дій один чоловік помер у муках та ще 5 ледь не загинули, пише УНН.

Деталі

Оперативники поліції Київщини з'ясували повну інформацію про жінку, яка, ймовірно, труїла людей. 20 років тому вона мешкала в Іванківському районі та мала стосунки з померлим чоловіком, але сімейне життя не склалося. Невдалою виявилась спроба створити родину із ще з одним потерпілим, який також отримав від підсудної пляшки з отрутою.

Під час санкціонованого обшуку при проведенні 35-річної зловмисниці було виявлено та вилучено ще дві пляшки алкоголю, телефони, стартові пакети, пляшки з невідомими рідинами, речі, в яких вона здійснила покупку «подарунків» та докази.

Тоді поліцейські затримали жінку, помістили до ізолятора тимчасового тримання та повідомили їй про враження.

Наразі за даними фактами слідчі слідчого управління поліції Київщини, за процесуальним керівництвом Київської обласної прокуратури, скерували позовний акт до суду [ч. 2 ст. 15, п. 5 ч. 2 ст.115, п.п. 5, 13 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 122 ККУ].

Фігурантці загрожує до 15 років ув'язнення або довічне збереження волі.

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Раніше

Ще взимку до поліції зателефонував лікар з повідомленням, що до медичного закладу Іванківського району доставлено 38-річного чоловіка з явними ознаками отруєння талієм.

Оперативники карного розшуку стали детальніше досліджувати справу. Потерпілий отруївся після того, як 14 лютого отримав повідомлення від невідомого номера про виграш у розіграші. Через кілька днів чоловік отримав пляшку рому, яку став поступово вживати. Через деякий час стало йому зле, і він потрапив до лікарні.

Також подібні випадки зафіксували в лікарні Фастова. У 5 чоловіків підтверджено виявлення в організмі важкого виду металу - талію.  

Правоохоронці невідкладно розпочали оперативно-розшукові заходи та встановили, що відправлення кур'єрською доставкою пляшок рому здійснила жінка, яка хотила помститись чоловікам.

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