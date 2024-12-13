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Один из объектов критической инфраструктуры Броваров получил новый мощный генератор - мэр

Один из объектов критической инфраструктуры Броваров получил новый мощный генератор - мэр

Киев  •  УНН

 • 2147 просмотра

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Один из объектов критической инфраструктуры Броваров получил новый мощный генератор, сообщил мэр.

Коммунальное предприятие «Броварытепловодоэнергия» получило новый генератор мощностью 720 кВт для обеспечения работы одного из ключевых объектов критической инфраструктуры города. Об этом сообщил Броварской городской голова Игорь Сапожко, пишет УНН.

«На днях КП «Броварытепловодоэнергия» получило в рамках лизинга генератор мощностью 720 кВт для обеспечения работы одного из важных объектов критической инфраструктуры города», - сообщил Игорь Сапожко.

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По его словам, Броварская территориальная громада продолжает укреплять позиции в вопросе энергонезависимости и энергозамещения.

Добавим

Ранее КП «Броварытепловодоэнергия» получило от USAID когенерационную установку мощностью 260 кВт. Оборудование, которое установят на одном из объектов предприятия, станет шагом к повышению энергонезависимости громады.

Как сообщил Броварской городской голова Игорь Сапожко, громада в ближайшее время получит еще две подобные установки. «Это значительно усилит энергетическую стабильность нашего города и позволит обеспечивать теплом и светом не только жителей, но и поддерживать критическую инфраструктуру», - отметил он.

На некоторых объектах коммунального предприятия, где это возможно, уже установили или устанавливают солнечные панели, и это направление в будущем местные власти планируют развивать.

Кроме того, в Броварской громаде Киевской области часть котельных, которые обеспечивают теплом важные социальные объекты, работают на альтернативных видах топлива. По словам Игоря Сапожко, благодаря сотрудничеству с международными партнерами были установлены солнечные панели на зданиях многопрофильной и детской больниц Броваров. 

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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