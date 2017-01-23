Один из нардепов из СМИ узнал о инициюванння ГПУ проверки его электронной декларации

"Я еще не давал никаких объяснений (по расследованию ГПУ по результатам проверки деклараций об уклонении от уплаты налогов - ред.). Это все происходит без меня. Я об этом узнал из СМИ. Поэтому буду действовать в соответствии с вопросами, которые возникли у наших следственных органов ", - сказал он.

Нардеп уточнил, что к нему не обращались для дачи объяснений или предоставления доказательств ни с ГФС, ни с ГПУ. "Не обращались. Я думаю, что обратятся обязательно ... Они взяли свои документы, свидетельствующие о чем-то, но у меня есть свои документы, есть свои доказательства ", - уточнил он.

Б.Розенблат отметил, что ему нечего скрывать. Он с 1994 до 2014 года занимался бизнесом, был владельцем предприятия. "Те состояния, которые я заработал, они не очень большие", - резюмировал депутат.

Напомним, ГПУ инициировано проведение внеплановых проверок е-деклараций 29 народных депутатов Украины .

В частности, в СМИ сообщили, что суд разрешил проверить народного депутата Борислава Розенблатта от "Блока Петра Порошенко".