Один із нардепів зі ЗМІ дізнався про ініціюванння ГПУ перевірки його е-декларації
Київ • УНН
КИЇВ. 23 січня. УНН. Народний депутат України з фракції “Блоку Петра Порошенка” Борислав Розенблат повідомив, що дізнався зі ЗМІ про те, що Генеральна прокуратура України здійснює перевірку щодо можливого ухилення від сплати податків стосовно низки народних депутатів, зокрема і його, за підсумками перегляду е-декларацій, але готовий надати всі необхідні докази на свою користь. Про це народний депутат сказав у коментарі УНН.
“Я ще не надавав ніяких пояснень (стосовно розслідування ГПУ за результатами перевірки декларацій про ухилення від сплати податків - ред.). Це все відбувається без мене. Я про це дізнався через ЗМІ. Тому буду діяти у відповідності до питань, які виникли у наших слідчих органів”, - сказав він.
Нардеп уточнив, що до нього не зверталися для надання пояснень або надання доказів ні з ДФС, ні з ГПУ. “Не зверталися. Я думаю, що звернуться обов’язково... Вони взяли свої документи, які свідчать про щось, але у мене є свої документи, є свої докази”, — уточнив він.
Б.Розенблат зазначив, що йому немає чого приховувати. Він з 1994 до 2014 року займався бізнесом, був власником підприємства. “Ті статки, які я заробив, вони не дуже великі”, — резюмував депутат.
Нагадаємо, ГПУ ініційовано проведення позапланових перевірок е-декларацій 29 народних депутатів України.
Зокрема, у ЗМІ повідомили, що суд дозволив перевірити народного депутата Борислава Розенблата від “Блоку Петра Порошенка”.