На границе в Одесской области обнаружили 10 мужчин в грузовике со стаканами и крышками, следовавшем в Молдову

В пункте пропуска "Старокозачье" на границе с Молдовой во время досмотра грузовика, перевозившего крышки для стаканов и бумажные стаканы, таможенники обнаружили 10 мужчин. Об этом сообщает Государственная таможенная служба Украины, пишет УНН.

В пункте пропуска "Старокозачье" во время совместного досмотра транспортного средства в багажном отсеке было обнаружено 10 мужчин - говорится в сообщении.

Автомобиль следовал из Украины в Молдову с грузом "крышки для стаканов и бумажные стаканы" украинского производства.

Мероприятия проводились во взаимодействии с представителями Белгород-Днестровского пограничного отряда и Главного управления СБУ в Одесской области.

Уполномоченные органы проводят следственные действия для фиксации и выяснения обстоятельств перемещения через государственную границу лиц без пограничного и таможенного контроля.

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