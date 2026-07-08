На границе в Одесской области обнаружили 10 мужчин в грузовике со стаканами и крышками, следовавшем в Молдову
Киев • УНН
В пункте пропуска "Старокозачье" обнаружили 10 мужчин в грузовике, который вёз крышки и бумажные стаканы в Молдову. Продолжаются следственные действия.
В пункте пропуска "Старокозачье" на границе с Молдовой во время досмотра грузовика, перевозившего крышки для стаканов и бумажные стаканы, таможенники обнаружили 10 мужчин. Об этом сообщает Государственная таможенная служба Украины, пишет УНН.
В пункте пропуска "Старокозачье" во время совместного досмотра транспортного средства в багажном отсеке было обнаружено 10 мужчин
Автомобиль следовал из Украины в Молдову с грузом "крышки для стаканов и бумажные стаканы" украинского производства.
Мероприятия проводились во взаимодействии с представителями Белгород-Днестровского пограничного отряда и Главного управления СБУ в Одесской области.
Уполномоченные органы проводят следственные действия для фиксации и выяснения обстоятельств перемещения через государственную границу лиц без пограничного и таможенного контроля.
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