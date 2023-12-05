В Одессе разоблачили новую "схему": мужчины получали бронь на стратегически важных фирмах для выезда за границу

Мужчин призывного возраста трудоустраивали в стратегически важные частные предприятия и фирмы. Тем самым тем самым они получали так называемую бронь и на основании заграничной командировки пересекали государственную границу. По предварительным данным, по такой схеме выехало по меньшей мере 5-ро человек. Об этом сообщает Нацполиция в Одесской области, пишет УНН.

Обезвредили канал незаконного выезда мужчин призывного возраста оперативники управления стратегических расследований в Одесской области и следователи Одесского районного управления полиции №1. Полицейские установили "схему", с помощью которой мужчины имели возможность беспрепятственно пересечь границу, и ее организатора. Им оказался 48-летний одессит, - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что в соответствии с разработанной "схемой" фигурант собирал пакет документов желающих выехать за границу, трудоустраивал их в стратегически важные частные предприятия и фирмы. На основании этого получалась так называемая бронь для новых работников и соответствующие материалы направлялись в ТЦК.

В дальнейшем так называемых называемых клиентов отправляли в зарубежную рабочую "командировку". Поэтому они получали основания для беспрепятственного пересечения государственной границы. Стоимость фиктивного трудоустройства с последующим выездом за границу границу составляла 4500 долларов США.

Организатора задержали во время получения им денег в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. По предварительным данным, по такой "схеме" он помог выехать по меньшей мере 5-м гражданам.

Фигуранту сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 332 (Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) Уголовного кодекса Украины. Подозреваемого взяли под стражу с правом внесения более 1 млн грн залога. Проводятся дальнейшие мероприятия для установления полного круга лиц, причастных к преступной схеме.

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