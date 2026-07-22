В Одессе мужчина получил подозрение за убийство собственного кота

Полицейские сообщили о подозрении жителю Одессы, который убил своего кота, сообщили в Нацполиции, пишет УНН.

Детали

Инцидент произошел 20 июля утром на одной из улиц в Хаджибейском районе города.

На месте происшествия очевидцы рассказали правоохранителям, что их сосед, держа своего кота за лапы, бил им о стены многоэтажки, а после того, как животное умерло, выбросил его в мусорный бак.

Полицейские установили, что к происшествию причастен 39-летний житель того же дома. Находясь на лоджии квартиры на шестом этаже, он увидел, как его домашний кот выпал из окна и оказался на земле возле дома. После этого, со слов мужчины, чтобы животное якобы не страдало, он причинил ему смерть жестоким способом.

Полицейские изъяли тело кота и направили его на судебно-ветеринарную экспертизу.

Собрав достаточно доказательств, следователи сообщили фигуранту о подозрении по ч. 3 ст. 299 Уголовного кодекса Украины, а именно в жестоком обращении с животным, относящимся к позвоночным, которое привело к гибели животного, совершенном активным способом. За это преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.

Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

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