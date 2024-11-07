Одесса подверглась ночной атаке рф дронами: есть повреждения и пострадавший
Киев • УНН
В результате атаки ударными дронами в Одессе поврежден жилой дом, 14 автомобилей и газопровод. Пострадал 30-летний мужчина, пяти лицам оказана психологическая помощь.
Российские войска ночью атаковали ударными дронами Одессу, повреждены многоэтажки, автомобили и газопровод. Пострадал 30-летний мужчина, пяти лицам оказана психологическая помощь, сообщил в четверг глава Одесской ОВА Олег Кипер в Telegram, пишет УНН.
Враг атаковал Одессу ударными беспилотниками. Из-за падения обломков повреждены фасад и остекление 11-этажного жилого дома, 14 припаркованных автомобилей и газопровод (без возгорания). Также пострадало остекление двух рядом расположенных пятиэтажек
По его словам, обращений об отселении не поступало, потребности в пункте обогрева нет. На месте работают все соответствующие службы.
Пострадал 30-летний мужчина, который получил легкие телесные повреждения - врачи оказали помощь на месте. Психологи ГСЧС поддержали пятерых человек, которые нуждались в помощи
Правоохранители, по его словам, фиксируют последствия очередного преступления россиян против гражданского населения Одесской области.
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