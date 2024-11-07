Одесса подверглась ночной атаке рф дронами: есть повреждения и пострадавший

Российские войска ночью атаковали ударными дронами Одессу, повреждены многоэтажки, автомобили и газопровод. Пострадал 30-летний мужчина, пяти лицам оказана психологическая помощь, сообщил в четверг глава Одесской ОВА Олег Кипер в Telegram, пишет УНН.

Враг атаковал Одессу ударными беспилотниками. Из-за падения обломков повреждены фасад и остекление 11-этажного жилого дома, 14 припаркованных автомобилей и газопровод (без возгорания). Также пострадало остекление двух рядом расположенных пятиэтажек

По его словам, обращений об отселении не поступало, потребности в пункте обогрева нет. На месте работают все соответствующие службы.

Пострадал 30-летний мужчина, который получил легкие телесные повреждения - врачи оказали помощь на месте. Психологи ГСЧС поддержали пятерых человек, которые нуждались в помощи