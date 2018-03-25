Одессой прошел Марш спасенных собак

В марше под девизом "У добра нет предела и породы!" могли принять участие все желающие, кто спас животных.

Марш спасенных собак стартовал от Городского сада. Его участники прошли по улице Дерибасовской по Приморскому бульвару к памятнику Дюку. На марш пришли хозяева как беспородных, так и породистых собак. Главная задача - привлечь внимание к проблемам бездомных животных, показать, что они достойны любви и заботы.

В марше также приняли участие волонтеры со спасенными собаками и животными из приютов, представители благотворительных организаций и ветврачи.

Напомним, всемирно известная американская певица и актриса Барбара Стрейзанд сделала два клоны своей собаки породы Котон де Тулеар в прошлом году, перед смертью любимицы.