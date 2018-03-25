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Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 25200 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
11:47 • 55255 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

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10 марта, 06:48 • 106551 просмотра

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Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
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Одессой прошел Марш спасенных собак

Одессой прошел Марш спасенных собак

Киев  •  УНН

 • 20112 просмотра

ОДЕССА-КИЕВ. 25 марта. УНН. Сегодня в историческом центре Одессы прошел марш четвероногих. Об этом сообщает корреспондент УНН.

В марше под девизом "У добра нет предела и породы!" могли принять участие все желающие, кто спас животных.

Марш спасенных собак стартовал от Городского сада. Его участники прошли по улице Дерибасовской по Приморскому бульвару к памятнику Дюку. На марш пришли хозяева как беспородных, так и породистых собак. Главная задача - привлечь внимание к проблемам бездомных животных, показать, что они достойны любви и заботы.

В марше также приняли участие волонтеры со спасенными собаками и животными из приютов, представители благотворительных организаций и ветврачи.

Напомним, всемирно известная американская певица и актриса Барбара Стрейзанд сделала два клоны своей собаки породы Котон де Тулеар в прошлом году, перед смертью любимицы.

Украинские Национальные Новости

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