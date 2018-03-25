Одесою пройшов Марш врятованих собак
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 25 березня. УНН. Сьогодні в історичному центрі Одеси пройшов марш чотирилапих. Про це повідомляє кореспондент УНН.
В марші під девізом "У добра немає меж і породи!" могли взяти участь всі охочі, хто врятував тварин.
Марш врятованих собак стартував від Міського саду. Його учасники пройшли вулицею Дерибасівською по Приморському бульвару до пам'ятника Дюку. На марш прийшли господарі як безпородних, так і породистих собак. Головне завдання – привернути увагу до проблем безпритульних тварин, показати, що вони теж гідні любові та турботи.
У марші також взяли участь волонтери із врятованими собаками та тваринами з притулків, представники благодійних організацій та ветлікарі.
Нагадаємо, всесвітньо відома американська співачка та актриса Барбара Стрейзанд зробила два клони своєї собаки породи Котон де Тулєар у минулому році, перед смертю улюблениці.