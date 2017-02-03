Одесских таможенников уличили в контрабанде нефтепродуктов
Киев • УНН
КИЕВ. 3 февраля. УНН. Правоохранители разоблачили механизм контрабанды нефтепродуктов, организованный таможенниками. Об этом УНН сообщили в пресс-службе СБУ.
Правоохранители установили, что механизм действовал в течение 2012-2014 годов по т.н. "Схеме Курченко". Чиновники действовали по предварительному сговору с рядом коммерческих структур. Злоумышленники при оформлении грузов предоставляли в таможенные органы фальсифицированные документы, по которым продукция якобы перемещается транзитом через территорию Украины.
Сотрудники спецслужбы выяснили, что фактически нефтепродукты отгружались и хранились на хранилищах предприятий в восьми областях Украины. На самом деле продукция противоправно реализовывалась на внутреннем рынке. Вследствие сделки в государственный бюджет не поступило более 1,2 миллиарда гривен обязательных платежей.
Оперативники СБУ задокументировали, что функционированию нелегальной схемы способствовал ряд должностных лиц Одесской таможни, которые осуществляли "прикрытие" сделки.
Трем таможенникам и двум руководителям коммерческих структур объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.364 Уголовного кодекса Украины.
Продолжается досудебное следствие.