Одеських митників викрили на контрабанді нафтопродуктів
Київ • УНН
КИЇВ. 3 лютого. УНН. Правоохоронці викрили механізм контрабанди нафтопродуктів, організований митниками. Про це УНН повідомили у прес-службі СБУ.
Правоохоронці встановили, що механізм діяв упродовж 2012-2014 років за т.зв. “схемою Курченка”. Чиновники діяли за попередньою змовою з низкою комерційних структур. Зловмисники під час оформлення вантажів надавали до митних органів фальсифіковані документи, за якими продукція начебто переміщується транзитом через територію України.
Співробітники спецслужби з’ясували, що фактично нафтопродукти відвантажувалися та зберігалися на сховищах підприємств у восьми областях України. Насправді продукція протиправно реалізовувалася на внутрішньому ринку. Внаслідок оборудки до державного бюджету не надійшло понад 1,2 мільярда гривень обов’язкових платежів.
Оперативники СБУ задокументували, що функціонуванню нелегальної схеми сприяла низка посадовців Одеської митниці, які здійснювали “прикриття” оборудки.
Трьом митникам та двом керівникам комерційних структур оголошено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч.2 ст.364 Кримінального кодексу України.
Триває досудове слідство.