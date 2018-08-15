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Одесский туроператор бронировал рейсы с территории оккупированного Крыма

Киев • УНН

 • 9436 просмотра

КИЕВ. 15 августа. УНН. Туристическая фирма из Одессы выступала посредником авиакомпании, осуществляющей перевозки с закрытого законодательством Украины аэропорта “Симферополь”. Об этом сообщил пресс-секретарь ГПУ Андрей Лысенко на странице в Facebook, передает УНН.

Одесский туроператор бронировал рейсы с территории оккупированного Крыма

"Прокуратура Одесской области направила в суд обвинительный акт в отношении руководителя и начальника отдела одесской туристической фирмы, которые способствовали незаконной переправке желающих через государственную границу вне установленных требований контроля (ч. 3 ст. 332 УК Украины - незаконная переправка лиц через государственную границу Украины)", - говорится в сообщении.

Установлено, что общество с ограниченной ответственностью на территории Одессы несмотря на запрет Закона предоставляло агентские услуги по продаже билетов на воздушные перевозки с территории временно оккупированной Автономной Республики Крым.

Фактически предприятие выступало посредником авиакомпании, осуществляющей перевозки с закрытого законодательством Украины аэропорту "Симферополь". Уже оттуда желающие отправлялись в другую страну.

В конце мая этого года дельцов разоблачили сотрудники прокуратуры совместно со следователями ГУНП в области и работниками Управлением СБУ в Одесской области.

Напомним, туроператор из Ровно обманула граждан на 80 тысяч долларов.

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