Одеський туроператор бронював рейси з території окупованого Криму
Київ • УНН
КИЇВ. 15 серпня. УНН. Туристична фірма з Одеси виступала посередником із авіакомпанією, що здійснює перевезення з закритого законодавством України аеропорту “Сімферополь”. Про це повідомив речник ГПУ Андрій Лисенко на сторінці у Facebook, передає УНН.
“Прокуратура Одеської області направила до суду обвинувальний акт стосовно керівника та начальника відділу одеської туристичної фірми, які сприяли незаконному переправленню бажаючих через державний кордон поза встановленими вимогами контролю (ч. 3 ст. 332 КК України — Незаконне переправлення осіб через державний кордон України)”, — йдеться у повідомленні.
З’ясовано, що товариство з обмеженою відповідальністю на території Одеси попри заборону Закону надавало агентські послуги з продажу квитків на повітряні перевезення з території тимчасово окупованої Автономної Республіки Крим.
Фактично підприємство виступало посередником авіакомпанії, що здійснює перевезення з закритого законодавством України аеропорту “Сімферополь”. Вже звідти охочі відправлялися до іншої країни.
Наприкінці травня цього року ділків викрили співробітники прокуратури спільно зі слідчими ГУНП в області та працівниками Управлінням СБУ в Одеській області.
Нагадаємо, туроператор з Рівного ошукала громадян на 80 тисяч доларів.