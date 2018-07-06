Туроператор з Рівного ошукала громадян на 80 тисяч доларів - поліція
Київ • УНН
КИЇВ. 6 липня. УНН. Поліція м.Рівне розслідує діяльність власниці туристичного агентства, яка брала гроші за організацію турів, путівок та поїздок, однак послуги не надавала. Про це повідомила прес-служба Нацполіції у Рівненській області, передає УНН.
“На даний час до Рівненського відділу поліції звернулися 26 громадян із заявами про шахрайські дії одного з рівненських туристичних агентств. Потерпілим завдана шкода на загальну суму понад 80 тисяч доларів США”, — йдеться у повідомленні.
У ході досудового розслідування поліцейські з’ясували, що 38-річна рівнянка, приватний підприємець, брала гроші за організацію турів, путівок та поїздок, однак послуги не надавала.
Потерпілі оплачували повну суму за подорожі, однак у подальшому з’ясовувалося, що їх ошукали. Наразі слідчі прийняли заяви від 26 осіб на загальну суму завданого збитку понад 80 тисяч доларів США.
У ході проведення санкціонованих обшуків у помешканні 38-річної рівнянки слідчі вилучили банківські картки, документи, чорнові записи та її паспорт громадянина України.
Слідчий Рівненського відділу поліції звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на паспорт та документацію, яка була вилучена у ході слідчих дій.
Як зазначається, за усіма фактами слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 та 4 статті 190 КК України (шахрайство).
Раніше МЗС порадив українцям уважно обирати туроператорів. Нагадаємо, наприкінці червня в аеропортах Туніса, Египта, Албанії застрягли сотні українських туристів через проблеми із організацією турів.