Туроператор из Ровно обманула граждан на 80 тысяч долларов - полиция
Киев • УНН
КИЕВ. 6 июля. УНН. Полиция Ровно расследует деятельность владелицы туристического агентства, которая брала деньги за организацию туров, путевок и поездок, однако услуги не оказывала. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции в Ровенской области, передает УНН.
“В настоящее время в Ровенский отдел полиции обратились 26 граждан с заявлениями о мошеннических действиях одного из ровенских туристических агентств. Пострадавшим нанесен ущерб на общую сумму более 80 тысяч долларов США”, - говорится в сообщении.
В ходе досудебного расследования полицейские выяснили, что 38-летняя жительница, частный предприниматель, брала деньги за организацию туров, путевок и поездок, однако услуги не оказывала.
Пострадавшие оплачивали полную сумму за путешествия, однако в дальнейшем выяснялось, что их обманули. Сейчас следователи приняли заявления от 26 человек на общую сумму нанесенного ущерба более 80 тысяч долларов США.
В ходе проведения санкционированных обысков в квартире 38-летней ривнянки следователи изъяли банковские карточки, документы, черновые записи и ее паспорт гражданина Украины.
Следователь Ровенского отдела полиции обратился в суд с ходатайством о наложении ареста на паспорт и документацию, которая была изъята в ходе следственных действий.
Как отмечается, по всем фактам следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по части 1 и 4 статьи 190 УК Украины (мошенничество).
Ранее МИД посоветовал украинском внимательно выбирать туроператоров. Напомним, в конце июня в аэропортах Туниса, Египта, Албании застряли сотни украинских туристов из-за проблем с организацией туров.