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Одесский НПЗ обязан работать на благо Украины - Е.Майданюк

Одесский НПЗ обязан работать на благо Украины - Е.Майданюк

Киев • УНН

 • 16181 просмотра

КИЕВ. 10 ноября. УНН. Государственное предприятие "Укртранснафтопродукт" разработало программу, согласно которой Одесский НПЗ будет работать на благо государства, для этого нужно решение государства и соответствующие средства. Об этом в комментарии УНН сообщил и.о. гендиректора Евгений Майданюк.

"С 1 августа 2016 года приказом министра энергетики и угольной промышленности Украины я был назначен исполняющим обязанности генерального директора Государственного предприятия "Укртранснафтопродукт". Этому предприятию, согласно решению судебных органов Украины, было передано на хранение и оперативное управление имуществом Одесского НПЗ, арестованное как вещественное доказательство по уголовному делу, возбужденному против бывших владельцев завода.

Однако, предыдущий руководитель ГП "Укртранснафтопродукт" А.Горбунов обжаловал свое увольнение в Богунском районном суде города Житомира. Судебный спор между Министерством энергетики и угольной промышленности Украины и А.Горбуновым завершился в апелляционном суде 2 ноября 2016 года, суд отказал в удовлетворении требований бывшего руководителя", - рассказал Е.Майданюк.

Также он отметил, что сейчас находится на рабочем месте генерального директора в ГП "Укртранснафтопродукт", однако внесения соответствующих изменений в государственный реестр блокируется, и это соответственно мешает его эффективной работе.

"Однако, прежнее руководство предприятия разными, невероятными с моей точки зрения, схемами блокирует внесение соответствующих изменений в государственный реестр и тем самым ограничивает нашу эффективную деятельность, в том числе ее хозяйственную, экономическую и финансовую составляющую. Теряет государство, коллектив, местный бюджет. Эти методы блокировки, по моему мнению, требуют отдельного журналистского расследования", - подчеркнул Е.Майданюк.

По его словам, несмотря на это, работа продолжается. Так, например, в августе 2016 года группа специалистов-нефтепереработчиков с привлечением независимых экспертов, работников проектных институтов, специалистов завода подготовили экспертизу и техническое заключение о возможности восстановления работы Одесского НПЗ.

"В нем указаны предварительные оценки сроков и стоимости подготовительных работ, а также перспективы развития предприятия. Есть много проблем, которые мы обязательно решим, в том числе организационных, юридических и, к сожалению, политических. Я уверен, что пуск завода позволит восстановить рабочие места, развитие коллектива, увеличить налоговые поступления для государства и местного сообщества, а также конкуренцию на рынке нефтепродуктов", - подчеркнул Е.Майданюк.

Как сообщал УНН, по состоянию на январь текущего года, Одесский НПЗ задолжал налоговой 16,9 млн грн.

Напомним, по словам нардепа, в ситуацию с Одесским НПЗ должны вмешаться НАБУ и ГПУ.

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