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Одеський НПЗ має працювати на благо України - Є.Майданюк

Одеський НПЗ має працювати на благо України - Є.Майданюк

Київ • УНН

 • 16181 перегляди

КИЇВ. 10 листопада. УНН. Державне підприємство "Укртранснафтопродукт" розробило програму, згідно з якою Одеський НПЗ буде працювати на благо держави, для цього потрібне рішення держави і відповідні кошти. Про це у коментарі УНН повідомив в.о гендиректора Євген Майданюк.

"З 1 серпня 2016 року наказом міністра енергетики та вугільної промисловості України мене було призначено виконуючим обов'язки генерального директора Державного підприємства "Укртранснафтопродукт". Цьому підприємству, згідно з рішенням судових органів України, було передано на зберігання та оперативне управління майно Одеського НПЗ, арештованого як речовий доказ у кримінальній справі, порушеній проти колишніх власників заводу.

Проте, попередній керівник ДП "Укртранснафтопродукт" О.Горбунов оскаржив своє звільнення в Богунському районному суді міста Житомира. Судова суперечка між Міністерством енергетики та вугільної промисловості України та О.Горбуновим завершилась в апеляційному суді 2 листопада 2016 року, суд відмовив у задоволенні вимог колишнього керівника", - розповів Є.Майданюк.

Також він зазначив, що зараз перебуває робочому місці генерального директора у ДП "Укртранснафтопродукт", однак внесення відповідних змін до державного реєстру блокується, і це відповідно заважає його ефективній роботі.

"Однак, колишнє керівництво підприємства різними, неймовірними з моєї точки зору, схемами блокує внесення відповідних змін до державного реєстру і тим самим обмежує нашу ефективну діяльність, в тому числі її господарську, економічну та фінансову складову. Втрачає держава, колектив, місцевий бюджет. Ці методи блокування, на мою думку, потребують окремого журналістського розслідування", - наголосив Є.Майданюк.

За його словами, незважаючи на це, робота продовжується. Так, наприклад, у серпні 2016 року група спеціалістів-нафтопереробників із залученням незалежних експертів, працівників проектних інститутів, фахівців заводу підготували експертизу та технічний висновок про можливість відновлення роботи Одеського НПЗ.

"У ньому вказані попередні оцінки термінів та вартості підготовчих робіт, а також перспективи розвитку підприємства. Є багато проблем, які ми обов'язково вирішимо, в тому числі організаційних, юридичних та, на жаль, політичних. Я впевнений, що пуск заводу дозволить відновити робочі місця, розвиток колективу, збільшити податкові надходження для держави та місцевої громади, а також конкуренцію на ринку нафтопродуктів", - наголосив Є.Майданюк.

Як повідомляв УНН, станом на січень поточного року, Одеський НПЗ заборгував податковій 16,9 млн грн.

Нагадаємо, за словами нардепа, у ситуацію з Одеським НПЗ має втрутитися НАБУ та ГПУ.

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