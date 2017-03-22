Одесский адвокат в составе преступной группы промышлял разбоями

Задержали злоумышленников во время подготовки к очередной попытке совершения преступления. Участники банды, среди которых и действующий адвокат, ранее уже совершили ряд тяжких преступлений.

Установлено, что злоумышленники находили пункт обмена иностранных валют, после длительного наблюдения за ним совершали разбойное нападение.

Во время одного из таких нападений подозреваемые и были задержаны. У злоумышленников проведены обыски, во время которых изъято наркотическое сырье, а также оружие: осколочные гранаты, противотанковый гранатомет, обрез, пистолеты, большое количество патронов.

Сейчас правоохранителями проводятся следственно-оперативные мероприятия по привлечению к ответственности всех участников преступной группировки.

Напомним, 17 марта полицейского, причастного к разбойным нападениям, задержали столичные правоохранители.